Fotod: lapsed seadsid end mahajäetud tootmishoones turnides ohtu

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) ja munitsipaalpolitsei ameti (mupo) kinnitusel on viimasel ajal sagenenud teated noorukitest, kes ronivad kõrgetele hoonetele, teevad endast või kaaslastest pilte ja videosid ning riputavad need üles sotsiaalmeediasse.

Alles suvel sai Tallinnas Kristiine linnaosas raskelt viga roofing'ut harrastanud noormees. Roofing ehk kõrgetes kohtades ronimine on üliohtlik harrastus, mis kogub populaarsust ka Eestis.

Viimati teatati häirekeskusele ja mupole poistest, kes turnisid endise puidutsehhi territooriumil aadressil Telliskivi 49. Teatajaks oli seal läheduses elav naine, kelle sõnul oli olukord vägagi ohtlik, sest poisid ronisid kõrgele ja rippusid piirete küljes.

«Emad olid šokis ega teadnud, et nende lapsed sellise asjaga tegelevad

«Olen seal ka varem lapsi näinud, kuid seekord helistasin politseisse, ehkki kohale patrulli ei tulnud. Teavitasin sellest ka mupot, sest mul oli mure, et nad kukuvad alla,» ütles ta Postimehele.

Mupo tuvastas, et 12-14-aastaste poiste Facebooki kontodel on ka pildid sellest, kuidas nad kooli ja teiste hoonete katustel ronivad.

Mupo kesklinna tugipunkti peainspektor Pavel Boitsov rääkis, et ta võttis ühendust Pelgulinna gümnaasiumiga, kus poisid õpivad, kuid sai esialgu vastuseks, et õpilased tegelevad sellega vabal ajal ja kooli see probleem ei puuduta. Hiljem kinnitas kooli direktor ametnikule, et lapsevanematega võetakse ühendust.

Direktor Tõnu Piibur palus vabandust suhtlemises tekkinud segaduse pärast ning kinnitas, et kool hoolib laste turvalisuse pärast ka väljaspool kooli. Tema sõnul on klassijuhatajad lapsi ka võimalike ohtude eest ronimisel hoiatanud.

Inspektor võttis ka lapsevanematega ühendust ja selgitas neile ohtusid. «Emad olid šokis ega teadnud, et nende lapsed sellise asjaga tegelevad,» ütles Boitsov, «vaatamata sellele, et poistel on sotsiaalmeedias ka pildid».

Samuti rääkis ta poiste endaga ning viimased nõustusid, et järgmine kord võib selline turnimine lõppeda väga õnnetult ning lubasid seda enam mitte teha.

Boitsovi kinnitusel oli seekord hoone omanik teinud endast kõik oleneva, et takistada territooriumile sisenemist, kuid noored leidsid ikka viisi, kuidas hoonesse pääseda.

Mupo patrullid tegelevad tema sõnul tihti mahajäetud, sageli ka varisemisohtlike hoonetega, mille omanikele tehakse trahve, ettekirjutisi või suulisi hoiatusi. «Paraku ei saa mitte kõik selliste kinnistute omanikud probleemist aru ega kõrvalda rikkumisi,» märkis ta.

Politsei palub vanematel lastele ohte selgitada

Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Kristel-Liis Kaunismaa selgitas, et möödunud reedel andis tähelepanelik ja õigustatult muret tundev inimene tõepoolest häirekeskusele teada, et Telliskivi tänaval asuvates mahajäetud hoonetes ja nende ümbruses käivad ringi alaealised.

Kuna politseile jõudnud info kohaselt ei olnud aga territooriumil teatamise hetkel enam lapsi, siis ei olnud patrulli kohale saatmine vajalik. Küll aga registreeriti info probleemsest paigast ning selleks, et vältida õnnetusi konkreetsel territooriumil, hakkavad kesklinna politseijaoskonna noorsoopolitseinikud seal piirkonnas regulaarselt patrullima.

«Üle Eesti on mahajäetud varisemisohtlikke hooneid, kuid leidub ka neid, mille aknad või uksed on lõhutud, ja nii on võimalik hoonesse hõlpsasti siseneda. Tegemist on potentsiaalsete ohuallikatega, kuna reaalne omanikujärelevalve nende hoonete üle puudub ning sinna võivad sattuda mängima lapsed, kes ei adu ümbritsevaid ohte,» rääkis Kaunismaa.

Tema kinnitusel reageerivad politseinikud alati, kui antakse teada või nähakse mistahes eas inimesi ronimas ja liikumas ohtlikel hoonetel. «Nii võime ära hoida selle, et keegi nooruse uljuse või seltskonna surve tõttu rikub enda elu,» märkis ametnik.

Selleks, et majajäetud hoonetes ringi liikudes või turnides rasket õnnetust ei juhtuks, peab maatüki või hoone omanik tegema omalt poolt kõik, et kõrvalised isikud sinna ei satu. Politsei palub ka vanemaid, et nad selgitaks oma lastele mahajäetud hoonetes aja viitmise või ronimise ohte, eriti veel nüüd, kui algab koolivaheaeg ja noortel on rohkem vaba aega.

«Korrakaitsjate pilk kõikjale ei ulatu ning ootame infot tähelepanelikelt inimestelt. Kõik, kes näevad noori hoonete peal või sees liikumas või kinnisel territooriumil mängimas, peaksid toimuvast koheselt ja alati häirekeskusele numbril 112 teada andma,» lisas Kaunismaa.

Tallinnas saab ühendust võtta ka mupoga telefonil 14 410.