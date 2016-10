Nõmme piirkond esitas Keskerakonna esimehe kandidaadiks Jüri Ratase

«Meie juhatus otsustas konsensuslikult toetada erakonna esimehe kandidaadina Jüri Ratast. Küsisin veel üle, et kas on ka teisi ettepanekuid või soovib keegi hääletada, aga otsus oli täiesti üksmeelne Seda enam, et Jüri on ise ka Nõmme piirkonna liige,» ütles Keskerakonna Nõmme piirkonna esimees Tiit Terik.

Juhatuse liikmete kandidaatideks otsustati Nõmmelt esitada Taavi Aas, Kalev Kallo, Mailis Reps ja Kadri Simson. «Tallinna linna tasandilt võiksid meie arvates suures juhatuses olla Tõnis Mölder, Eha Võrk ja Raimond Kaljulaid,» ütles Terik.

Möödunud nädalavahetusel kogunenud Keskerakonna volikogu otsustas kokku kutsuda erakonna erakorralise kongressi. Kongress toimub 5. novembril Paides.