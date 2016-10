Riigikogu keskkonnakomisjon toetab Reidi tee rajamist

«Üldiselt oli keskkonnakomisjoni liikmete ühene arusaam, et seda teed on vaja ja et see on mõistlik lahendus. Küsimus oli ainult selles, kui palju oli kedagi kaasatud ja mis olid need keskkonnanüansid, mille üle nüüd käib lõplik arutelu,» ütles Vakra.

Vakra sõnul tekkis komisjoni istungil küsimus, miks Tallinn ei alustanud Reidi tee projekti puhul uuesti keskkonnamõju hindamist. «Ehk miks kasutati 2007. aastal tehtud keskkonnamõju hindamist, mis oli tehtuid vanale projekti versioonile,» rääkis riigikogu keskkonnakomisjoni esimees. Tema sõnul küsisid seda eriti komisjoni istungile kutsutud Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse professor ja kodanikuühenduse Merelinna Kaitseks esindaja.

Teine plokk küsimusi oli seotud konkreetsemalt Reidi tee projekti keskkonnamõjudega, ütles Vakra. «Siin me vaatasime üle olemasoleva projekti tänased puudused. Ehk, mis juhtub merekeskkonnaga, kuidas käideldakse sadevett ja kolmandaks - kui palju see mõjutab ikkagi Kadrioru parki ja Kadrioru pargi rohelust,» rääkis Vakra.

Vakra viitas ka sellele, et keskkonnaamet on Reidi tee osas praeguseks saavutanud osalise kokkuleppe, kus näiteks varem maha võtta plaanitud saja-aastane tamm ja mõned teised väärtuslikud puud säilitatakse plaanitava teetrassi nihutamisega.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esmaspäevasele koosolekule Reidi tee teemal olid kutsutud MTÜ Merelinna Kaitseks esindaja ning Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping, Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja asetäitja, linna peaarhitekt Endrik Mänd, kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, Säästva Eesti Instituudi vanemekspert Mari Jüssi, keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar ning Tallinna Sadama, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja teiste asjaomaste asutuste spetsialistid.

Keskkonnaamet jättis septembri lõpus kooskõlastamata paljuvaieldud Tallinna mereäärse Reidi tee ehitusloa.