Pirita linnaosa veab elanike puulehed minema

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder ütles, et linnaosa elanike jaoks on tegemist väga oodatud abiga, mis vaatamata suurele rahakulule ära tuleb teha. «Meie linnaosa eelarves on see väga oluline summa, kuid inimestel on selle teenuse järgi suur ootus ja vajadus,» sõnas linnaosavanem.

Mölder sõnas, et eelmisel aastal andis lehekottide veo soovist märku rohkem kui tuhat majapidamist ning ära veeti ligi 16000 lehekotti. Teenuse soovijate hulk on igal aastal kasvanud ning on sel sügisel varasemast tõenäoliselt suuremgi. «Kel on aga võimalus ja soov, sel tasub siiski mõelda variandile kasutada lehti komposti jaoks või sõita neist muruniidukiga üle ja jätta need toitaineks pinnasele, nagu on soovitanud mitmed eksperdid,» rääkis Mölder.

Registreerimine lehekottide veoks algas 17. oktoobril ning oma soovist on võimalik interneti, telefoni või ankeedi teel anda teada kuni 28. oktoobrini. Lisainfo ja registreerimine on linnaosa veebilehel.