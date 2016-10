Fotod: Tallinnas Hobujaama ristmikul jäi mees bussi alla ja hukkus

Reede õhtul kella 23 ajal jäi Tallinnas Hobujaama bussipeatuse juures Koplisse suunduva linnaliini bussi alla mees, kes hukkus saadud vigastustesse sündmuskohal, teatas Põhja prefektuur.

Põhja prefektuuri kesklinna jaoskonna välijuhi Jüri Härma sõnul on õnnetusest vaevalt tund möödas ning selle lõplikest põhjustest on veel vara rääkida.

«Esialgse info alusel astus mees ootamatult sõiduteele ning bussijuhil ei õnnestunud otsasõitu vältida,» ütles Härma. «Hetkel töötavad õnnetuspaigas politseinikud, kes viivad läbi esmaseid menetlustoiminguid ning koguvad infot pealtnägijatelt,» lisas Härma kella poole ühe paiku öösel.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Helen Uldrich ütles kella ühe ajal, et täiendava info kohaselt, mida kinnitavad ka tunnistajad, on politseinikel alust arvata, et bussi alla jäänud mees oli siiski väljumas bussist, takerdus või komistas mingil põhjusel, kukkus bussist välja ning jäi sõiduki rataste alla.

Uldrichi sõnul oli bussijuht kaine, jalakäija võimalik joove on väljaselgitamisel.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.