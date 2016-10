TV3: Tallinna kooli viienda klassi õpilane kandis koolis kaasas nuga, millega end vigastas

Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi viiendas klassis käiv poiss kandis koolis kaasas nuga, millega ennast vigastas ning väidetavalt kartsid last ka õpetajad, sest poiss oli neid rünnanud, rääkisid koolis käivad lapsed ja nende vanemad anonüümselt «Seitsmestele uudistele».

Üks lapsevanem kirjeldas viimast intsidenti kehalise kasvatuse tunnist, kui viienda klassi noormees kuulas kõlarist muusikat ning polnud nõus seda ära panema ja kui õpetaja kõlari noorukit ära võttis, lõi poiss talle jalaga kõhtu.

PPA Ida-Harju ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas ütles, et pärast intsidenti õpetajaga muutus õpilane agressiivseks ja hakkas ennast vigastama, lüües pead vastu seina. «Ühel juhul sai poiss ühe sõbra käest noa ja vigastas (ennast - toim.), ülejäänud juhtumeid ma ei lükka ümber ega kinnita, et ta oleks pidevalt nuga koolis kaasas kandnud,» lisas Sinikas.

Lapsevanemad rääkisid «Seitsmestele uudistele», et kool hoidis neid infosulus ning nende hinnangul toob Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Sikupilli Keskkooli liitmine probleeme veelgi kaasa - nimelt pandi sel sügisel Sikupilli koolis käivad probleemsete klasside lapsed tavaklassi.

Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktori Imbi Viisma sõnul tegeletakse probleemiga intensiivselt, laps on nüüd individuaalõppel ning Viisma on veendunud, et pärast probleemse õpilase koduõppele saatmist on koolirahu Kadrioru Saksa Gümnaasiumis taastatud. «Vabandame, kui ei ole õigeaegselt infot vanemateni lähetanud ja loodame vanemate ja kooli koostööle, õpime oma vigadest.»

Politsei rõhutas, et kui koolis midagi taolist juhtub, tuleb sellest koheselt teada anda politseile numbril 112.