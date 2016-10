Loomade varjupaiga vaenlase koer ründas Paljassaares inimesi

Paljassaare poolsaarele rajatud loomade varjupaiga naabrid taotlevad kohtu kaudu varjupaiga sulgemist, väites, et sinna toodavate koerte haukumine võib nende igapäevaelu häirima hakata. Paraku sai üks kaebajatest äsja karistada selle eest, et tema koer on korduvalt mitte ainult haukunud möödujate peale, vaid mitu korda rünnanud Paljassaare teel liikuvaid inimesi.

Uue varjupaiga lähim naaber, kelle elamist eraldab varjupaigast tühi kõrghaljastusega krunt, peab kahte suurt koera, kellest üks on korduvalt väravast välja tänavale jooksnud.

«Selle inimese süü seisnes selles, et üks tema koertest pääses välja talle kuuluvalt territooriumilt ning see koer oli agressiivne, üritas inimesi rünnata ja reaalselt ohustas tänaval liikujaid. Selle eest sai ta vastutusele võetud,» rääkis mupo menetlusosakonna vaneminspektor Kersti Matkur.

Koera ohvriks langesid suve lõpul õhtusel ajal Paljassaare teel liikunud inimesed. Üks ohver oli tervisejooksja, teine aga jalgrattur. «Üks kannatanu oli Soome kodanik, kes sõitis jalgrattaga. Teine oli Pikakari poolt tulnud mees, kes oli poolsaarel jooksmas käinud. Koer hüppas talle peale ja naksas teda, aga mees säilitas rahu ja pääses suuremate vigastusteta. Tema nahal olid küll sinised plekid, kuid arsti poole pöördumist ei pidanud ta vajalikuks,» rääkis Matkur.

Postimehele on teada veel üks juhus, kus samast hoovist tulnud koer ründas üht jalgrattaga sõitnud meest. Sel jalgratturil õnnestus oma sõiduriista kasutades koera rünnakuid tõrjuda ja terve nahaga pääseda, kuid tegemist olnud siiski väga ebameeldiva vahejuhtumiga.

«Nüüd tegin sellele kodanikule selgeks, et kui koer peaks veel kedagi ründama ja mõnda inimest vigastama, siis saab karistus olema päris karm ning ta võib ka koerast ilma jääda. Tundub, et ta sai aru, sest pärast mainitud juhtumeid pole rohkem kaebusi tulnud,» ütles Matkur.

Mupo vaneminspektori hinnangul ei saa vanemaealine mees oma loomadega lihtsalt hakkama. Samuti pole tema krundil korralikku väravat. «Ta püüdis alguses väita, et tal lihtsalt pole raha, et väravat ja piirdeaeda korralikult sulgeda. Tegin talle selgeks, et ta on kohustatud seda tegema. Loodetavasti sai ta nüüd asjast aru,» ütles Matkur.

Kuna koeraomanik on pensionär, siis piirdus mupo seekord mõõduka rahatrahviga. Eile otsustas kohus, et käimasoleva menetluse ajal on varjupaigal õigus Paljassaare teel koeri hoida. See tähendab ka seda, et Paljassaare teel inimesi ründava koera peaks kinni püüdma sealtsamast kõrvalt varjupaigast saabuv koerapüüdja.