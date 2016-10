TJA alustas Maakri kvartali ehitusel tekkinud ohtliku olukorra asjus menetlust

«Videol nähtav olukord võib olla väga ohtlik. Sellises olukorras võivad tõstetropid puruneda, last kinnitustest lahti tulla või kraana ümber minna,» ütles Postimehele TJA tehnikaosakonna juhataja Priit Poshlin. Trosside või tõstekettide purunemiseni taoline olukord tema hinnangul tõenäoliselt ei vii.

Ta lisas, et kõikidel kraanadel on kasutustingimustes ära toodud, millise tuulega tõstetöid teha tohib. Tornkraanadel on olemas tuule kiiruse mõõtja, mille funktsioneerimist auditi käidus ka kontrollitakse ning mille näitu kraanajuht peab tõstmise ajal arvestama. Ehk tõstmise võimalikkuse otsustab kraanajuht mitte ehitaja.

«Videolt näha oleva olukorra vältimiseks tuleks tõstetavat detaili ehitusmeeste poolt köitega stabiilsena hoida või oodata tuulevaiksemat aega,» lisas Poshlin.

Postimees avaldas üleeile lugejavideo, millelt on näha, kuidas kesklinnas Maakri kvartalis ehitusel läheb kraana otsas rippuv last tuule käes ohtlikult kõikuma. Kõrghoonet ehitab AS Merko Ehitus Eesti, mille projektijuht Marek Hergauk olukorda ohtlikuks ei pidanud.

«Eile (esmaspäeval - toim.) oli vahejuhtum, kus kraanajuht hakkas 13. korrusel teisaldama raketise kilpi ning just seejärel tuli ootamatult erakordselt tugev tuuleiil, mis pani lasti kraana noole kettide otsas kõikuma. Kahtlemata ei olnud see taotluslik, kuid ehitusel on arvestatud ka selliste äärmuslike tingimustega ja ohtlikku olukorda ei tekkinud,» rääkis ta.