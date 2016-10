Video: tallinlane sattus peale kaugelt tulnud hiiglaslikule ämblikule

Tallinlane märkas ämblikku üleeile Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaselamu juures. «Huvitav, mis liik on? Ise pole varem sellist ämblikku näinud,» kirjutas ta Postimehele.

Eesti arahnoloog ehk ämblikuteadlane Mart Meriste ütles, et tõenäoliselt on tegemist Kesk-Euroopa majaämblikuga (Tegenaria atrica). «Tegelikult on aga mitmeid väga sarnaseid liike, kes elavad samuti majades ja on tavalised Kesk- ja Lõuna-Euroopas ning kelle meile sattumine on seega küllaltki tõenäoline. Liikide eristamiseks aga ei piisa pealevaatamisest, vaid vaja on isend kinni püüda ja kasutada optilisi abivahendeid,» hindas teadlane.

Kesk-Euroopa majaämblik on Eestis võõrliik, mis jõudis siia ilmselt kaubaveoga. Esimest korda kohati kauget tegelast Eestis 2001. aastal.

Meriste sõnul oli ämblikuliik Eestis eriliselt haruldane 15 aastat tagasi, kuid nüüd on ta muutunud pigem tavaliseks. «Endiselt piirduvad tema leiud pigem linnadega ja maamajades hoiab majaputukatel oma kaheksat silma peal endiselt siin juba sajandeid elanud harilik majaämblik.»

Ehkki kõik majaämblikud on varjulise ja tubase eluviisiga, muutuvad isased sügisel liikuvaks ja siirduvad emaseid otsima. «Siis nähakse neid sagedamini ja ilmselt on märgatud loom just sedalaadi tegevuselt tabatud,» rääkis ämblikuteadlane Postimehele.

Mustamäel kohatud ämblik. / Andre Allese

