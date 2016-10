Pillak: Tallinnas tuleb laste sportimist toetada, mitte kärpida

«Inimese liikumisharjumused saavad alguse lapsena, seetõttu on minu meelest oluline, et sporti tuleb edendada eelkõige laste- ja noortespordi kaudu. Ka koolieelikud vajavad kindlasti tuge selleks, et nad saaksid liikuda,» ütles Pillak.

Ta lisas, et Reformierakonna fraktsioon ei toetanud juba 2011. aastal volikogus eelnõud, millega Keskerakond vähendas koolieelsete laste sporditoetust. «Iga otsuse tegemisel tuleb endalt küsida, mis on eesmärk. Kui me tahame kasvatada terveid ja tublisid inimesi, kes linna elu edasi viiks, siis ei saa me neilt kamaluga raha pidevalt ära võtta,» põhjendas Pillak, miks ollakse linnavalitsuse tegevusele vastu.

«Reformierakond on olnud alati arvamusel, et tulevikku vaatavas linnas peab keskenduma laste tervisele, looma neile võimalused spordi- ja huvitegevuseks. Täpselt samamoodi, nagu seda teeb valitsus.»

Pillak tõi näitena järgmisest aastast planeeritava ringiraha, millega saavad kohalikud omavalitsused täiendavat otsetoetust huvihariduse ja –tegevuse toetuseks. «Tegemist on riigipoolse lisatoetusega, mis ei ole mõeldud kohaliku omavalitsuse toetuse asendajana. Lisaks sellele toetab riik juba laste- ja noortetreenerite töö tasustamist ja ujumise algõpet,» täiendas Pillak.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees on seisukohal, et laste sporti tuleb toetada. Tallinn peab tema sõnul olema eeskujuks, tulevikku vaatavaks linnaks, mis toetab laste spordi- ja liikumisvõimalusi.

Tallinna linnavalitsus ei toeta alates järgmisest aastast enam koolieelikute ujumise, võimlemise, iluuisutamise ja võistlustantsu treeninguid.