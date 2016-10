TAI keeldub Paldiski maanteele plaanitavat süstlavahetuspunkti rahastamast

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid pöördus selle peale tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski poole kirjaga, milles palub ministril asjasse sekkuda.

TAI tutvustas eelmisel reedel linnale analüüsi, mis näitas, et enim süstivaid narkomaane on Põhja-Tallinnas Sitsi ja Kopli asumite piirkonnas, mistõttu TAI on seisukohal, et süstlavahetusteenust tuleb pakkuda just seal. Sellega seoses teatasid TAI esindajad, et ei nõustu rahastama MTÜ AIDS-i Tugikeskuse poolt osutatavat süstlavahetusteenust Paldiski mnt 36A aadressil ega jätkama rahastamist selle ajutises tegevuskohas linnaosa valitsuse majas Niine tänaval.

«See tähendab seda, et Paldiski maanteele kolib Erika tänavalt asendusravi, kuid süstlavahetusteenus võib jääda teadmata ajaks kodutuks. Täpselt seda oleme üritanud kogu suve vältida. Minu arvates on see rumal otsus,» kirjutas Kaljulaid.

Linnaosavanema sõnul teadsid kõik osapooled ka enne TAI uuringut, et rohkem narkomaane on Kopli, Sitsi ja Karjamaa piirkonnas. Mida aga seal kandis ei ole kohe võtta, on süstlavahetuspunktile sobivad ruumid.

«Kohaliku kogukonna huvides oleks kindlasti, et Põhja-Tallinna jääb statsionaarne süstlavahetuspunkt alles isegi siis, kui see ei asu kohe täpselt ideaalse koha peal. Punkti kadumine oleks minu arvates suur viga,» kirjutas Kaljulaid Ossinovskile, kutsudes ministrit olukorda sekkuma.