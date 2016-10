Video: tugev tuul pani kraana otsas rippunud lasti ohtlikult õõtsuma

Kõrghoone ehitus on nüüdseks jõudnud 13. korruseni. Postimehe lugeja saatis toimetusele video sellest, kuidas tuul ehitusse sekkus ja kraana otsas olnud lasti ohtlikult lennutas.

Video autor jäädvustas potentsiaalselt ohtliku olukorra eile pärastlõunal kella kolme ajal. Ilmateenistuse andmeil puhus Tallinnas sel ajal mõõdukas tuul kiirusega 7,7 m/s. Puhangud ulatusid ligi 13 meetrini sekundis.

Kõrghoonet ehitab AS Merko Ehitus Eesti, mille projektijuht Marek Hergauk selgitas, et tornkraanadel on peal tuule kiiruse mõõtjad. Juhul kui tuule kiirus ületab 15 m/s, peatab kraanajuht töö ning jätkab pärast tuule vaibumist. Samuti saab kraanajuht töö peatada, kui talle tundub tõstmine ohtlik.

«Eile oli vahejuhtum, kus kraanajuht hakkas 13. korrusel teisaldama raketise kilpi ning just seejärel tuli ootamatult erakordselt tugev tuuleiil, mis pani lasti kraana noole kettide otsas kõikuma. Kahtlemata ei olnud see taotluslik, kuid ehitusel on arvestatud ka selliste äärmuslike tingimustega ja ohtlikku olukorda ei tekkinud,» rääkis Hergauk Postimehele.

Ta tõi välja, et täiendava abinõuna on kõrghoone betoonkarkassi ülemised korrused ümbritsetud tuulekaitse seintega. Need kaitsevad ülemistel korrustel töötavaid inimesi tuule eest ning samuti välistavad ehitusmaterjali alla kukkumise võimaluse.

Maakri kvartalisse planeeritud ärikompleks koosneb kokku seitsmest hoonest: ehitatakse 30-korruseline kõrghoone, lisaks kümnekorruseline ja neljakorruseline hoone ning rekonstrueeritakse neli 20. sajandi algusest pärinevat arhitektuurimälestist.

«Maakri kvartali ehitustööd toimuvad Tallinna linnasüdames avalikkuse täieliku tähelepanu all. Olemasolevate kõrghoonete vahel toimuvad ehitustööd justkui teatrilaval ning ehitusplatsil toimuv köidab jätkuvalt kaaslinlaste tähelepanu,» sõnas kvartali projektijuht Jaan Erelt.

Ta rõhutas, et nii ehitaja kui ka tellija on teinud kõik endast sõltuva kõigi tööohutuse nõuete täielikuks täitmiseks ja ehitusplatsi tööohutuse osas mingisuguseid järelendmisi ei tehta.