Aas: Haabersti ristmik ei lahenda kõiki liiklusprobleeme

«Praegu käib töö ehitusloa väljastamiseks ja lähinädalatel peaks olema ehitusluba väljastatud,» ütles Aas, vastates Reformierakonna fraktsiooni esimehe Ants Leemetsa arupärimisele.

Leemets soovis muuhulgas teada ka seda, mida annab Haabersti ristmiku ehitamine Rannamõisa tee poolt tulijale. «Kui ma sõidan mööda Rannamõisa teed ja üritan jõuda näiteks Järvevana teele, siis kõige suurem probleem pole mitte Haabersti ristmik, vaid kõige rohkem võtab aega üle Sõpruse puiestee ja üle Tondi tänava ristmike saamine. Mida annab Haabersti ristmiku ehitamine Rannamõisa teelt tulijale? Kas ma liigun nüüd kiiremini ummikusse? Kuidas on kavas see olukord lahendada?» küsis Leemets.

«Olen nõus, et ühe ristmiku ehitus ei lahenda korraga kõiki probleeme. Loomulikult tähendab ristmiku rekonstrueerimine seda, et linna suunas sõites jõuab suurem hulk autosid kiiremini kesklinna ja loomulikult tekitab see kesklinnas järgmisi probleeme. Teisest küljest aitab see ristmik pärast valmimist jõuda kiiremini linnast välja nii Mustamäe kui Paldiski maantee suunalt. Nii et teatud osas ta kindlasti leevendust toob,» vastas Aas.

Ta lisas, et on nõus nendega, kes väidavad, et autostumise probleemi ei saa lahendada uute tänavate rajamisega. «Ega autostumise koha pealt enne midagi ei muutu, kui inimesed ei hakka rohkem ühistransporti kasutama. Ka Paldiski maantee linna sisenevale suunale on planeeritud ühistranspordirada, mis ehitatakse välja samaaegselt Haabersti ristmikuga selleks, et üle ristmiku kiiremini linna pääsevad autod ei hakkaks takistama ühistranspordiliiklust,» rääkis abilinnapea.