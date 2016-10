Tallinnas alustati purskkaevude sulgemist

Asutuse Kadrioru Pargid juhataja Ain Järve sõnul alustatakse purskkaevude sulgemisega linna servas asuvatest veesilmadest, nagu Nõmme ema, parditiigi purskkaev Mustamäel, Õismäe tiigi purskkaev, Ravila purskkaevud jne. «Tallinnas on kokku 42 linnale kuuluvat purskkaevu ja nende kõikide sulgemine on töömahukas ning võtab aega kuni kaks nädalat,» ütles Järve. «Pärast esimesi öökülmi, mida on oodata juba lähiöödel, alustatakse ka sügislillede ülesvõtmist. Parkides käib lehtede kokkukraapimine ning äravedu ning Kadriorus tuleb jälgida, et langenud lehed pargi kanalite süsteemi umbe ei ajaks,» lisas Järve