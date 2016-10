Kruusimäe: millal tunneme Laial tänaval saia lõhna?

25. augustil 2011 võttis Tallinna linnavolikogu vastu toonase volikogu esimehe Toomas Vitsuti esitatud eelnõu, millega tehti Kesklinna valitsusele ülesandeks anda vanalinnas Lai 34/Vaimu 3 asuvad keldriruumid üürile pagaritöökoja ja kohviku pidamiseks.

Sellest ajast peale on Kesklinna valitsus korraldanud korduvalt konkursse ruumide rendileandmiseks. Paaril korral on huviline ka leitud, kuid too on hiljem alati alt ära hüpanud. Enamus konkursse on aga pakkujate puudumise tõttu läbi kukkunud.

IRLi fraktsiooni kuuluv linnavolinik Kruusimäe soovibki Aasalt teada, millistel põhjustel ei avanud pagarikoda need ettevõtted, kes kunagistel enampakkumistel võitjaks tulid. Samuti seda, kas linnavalitsusel ja Kesklinna valitsusel on jätkuvalt plaan kõnealuseid ruume ainult pagaritöökoja pidamiseks välja üürida ning lõpuks, millal saab sealkandis tunda värske saia lõhna ja osta värsket pirukat.