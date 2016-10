Lahkuv rentnik muretseb Patarei saatuse pärast

«Täna suletakse Patarei. Seoses sellega on üks mure, mis on lihtsalt lahendatav, aga ma pelgan, et Riigi Kinnisvara AS sellega ei tegele. Igal sügisel sulges SA Mänguväljaku Fond Patarei muuseumi osa aknad kas uute klaaside või paksu kilega. Juhul kui aknaid kinni ei kaeta, siis on talvel seal sees lumehanged,» rääkis senine Patarei rentnik Andrus Villem reedel, kui tema leping läbi sai

Villemile tegi muret ka Patarei garnisoni orkestri majale langenud suur puu. «Kuigi ma teavitasin objekti haldurit esmaspäeval hommikul, pole midagi toimunud. Hooldusfirma töömeest ei olnud probleemist kolmapäeval veel informeeritud,» kurtis Villem ning lisas, et sellise suhtumise korral hakkab Patarei senisest tunduvalt kiiremini lagunema. «Orkestri maja on kogu kompleksi ainus hoone, millel oli korralik katus, ja nüüd kukkus sinna suur puu peale ning RKASil on ükskõik,» nentis endine rentnik.

Patarei kompleks kuulub Eesti riigile ning seda haldab RKAS, mis otsustas Patarei turvalisuse kaalutlustel alates 7. oktoobrist külastajatele sulgeda. Riigil on plaan Patarei maha müüa ning ostjate ligimeelitamiseks on menetluses detailplaneering, mis lubab merekindluse kõrvale ka uusi hooneid ehitada.