Video: ratsavõistlusel Saku Suurhallis sai vabatahtlik töötaja hobuselt löögi

Tiit Kivisilla hobune Donna Paola lõi tagajalaga platsil vabatahtlikuna töötanud neiut, keda tabas pealtnägija sõnul löök pähe ja kes viidi kanderaamil ära.

Eesti Ratsaspordi Liidu pressiesindajaga Merike Udrik-Õispuu kinnitas, et õnnetus juhtus, kuid õnneks oli tegu õnneliku õnnetusega. «Hobune lõi valel ajal vales kohas tagant üles ja paraku sai töötaja löögi, kuid temaga on kõik hästi. Ta läbis arstliku kontrolli ja täna on ta juba Saku Suurhallis tööl tagasi,» rääkis Udrik-Õispuu. «Juba nägin teda täna naeratamas.»

Tema sõnul neiu muidugi ehmus, kuid suuremaid vigastusi ta õnneks ei saanud. Kuhu piirkonda neiu kabjalöögi sai, ei teadnud Udrik-Õispuu öelda. «Ta ise ka ei saanud päris täpselt aru, aga kuhugi sinna näo ja käte piirkonda.»

Udrik-Õispuu sõnul tuleb ratsutamisvõistlustel õnnetusi vahel ikka ette, kuid midagi ränka talle Tallinn International Horse Show võistlustelt ei meenu.