Savisaar: ma ei ole asendamatu

Anu Välba juhitud saates tuli juttu nii Savisaare tervisest, Keskerakonna erakorralisest kongressist, kus võidakse parteile uus juht valida, kui ka Keskerakonnas toimuvast üleüldiselt.

Savisaar ütles, et ta ei ole asendamatu, kuid ta ei kavatse ka juhi kohast niisama loobuda. «Olen partei eesotsas seni, kuni partei seda tahab. Kindlasti ma ei kavatse sellest loobuda, kui teised arvavad, et nemad on rohkem asendamatud kui mina,» märkis ta.

Küsimusele, kas ta on mõelnud ka juba ajale, kui ta enam Keskerakonda ei juhi, vastas Savisaar, et praegu ta sellele ei mõtle.

Kui juttu tuli partei lõhenemisest, sõnas ta: «Mina ütleksin niimoodi, et kui 15 000-liikmelisest parteist tuhat läheb ära, no mis siis? 14 000 jääb järele. See ei ole partei lõhenemine. Mina usun, et Keskerakonnaga on alati olnud niimoodi, et ükski koht ei jää tühjaks. Kui mõned marsivad minema või tahavad parteid ümber teha, siis tuleb mõelda sellele, mida ülejäänud tahavad. Ja uskuge mind, neid inimesi, kes tühjad kohad täidavad, leidub meil alati.»

Varsti toimuva erakorralise kongressi üle Savisaar väga ei muretse. «Mulle tuleb küll meelde aastatagune aeg, kui Simson (Kadri Simson - toim) oli teie saates ja ütles, et see on ikka kohutav küll, kui Savisaare ümber jäävad erakonda juhtima need inimesed, kes seal on. Kellele kohutav, kellele iseenesestmõistetav,» arutles Savisaar, lisades, et ta siiski ei tahaks Simsonist pühapäeva hommikul rääkida. «Ta on minu kunagine kaaslane ja usun, et ta saab ka edasi areneda.»

Reps kandideerib?

Savisaar nentis, et ükski kongress pole talle seni kerge olnud, ning meenutas võitlust Jüri Ratase ja Kadri Simsoniga. Tänavusel erakorralisel kongressil võivadki lisaks Savisaarele Keskerakonna esimeheks kandideerida Ratas ja Simson. Savisaar sõnas, et nii Ratas kui Simson on parteikongressidel juba lüüa saanud, kuid Mailis Reps ei ole. Sestap arvab ta, et just Reps kandideeribki seekordsel kongressil partei esimeheks.

«Need noored, kes praegu püüavad kongressil võimu võtta - see on nende võimalus. Ise arvan, et nad ei ole veel küpsed, aga eks aeg näitab,» ütles partei esimees.

Oma tervislikust seisundist rääkides ütles Savisaar, et tema suureks unistuseks on uus jalg alla saada. «See on minu unistus praegu, see biooniline jalg alla saada ja siis ma hakkangi tantsima.»

Ta tõdes, et jala kaotamine on tema elu palju muutnud ja igal juhul on see tema olemise raskemaks teinud.

Ent oma tervisele ta siiski keskenduma ei jää ja poliitikast lahkuda ei kavatse. «Eestis on mul tegelikult palju tegemata asju. Palju poliitikat, mis on ajamata. Uusi ideid, mis on ellu viimata.»

Juttu tuli ka värskest presidendist, kriminaalkahtlustusest ja kurikuulsatest garantiikirjadest.

Ta kinnitas veelkord, et ei teadnud garantiikirjadest midagi.

Värskele presidendile Kersti Kaljulaidile soovis ta kõige paremat, ehkki lisas, et veel pole selge, kas Kerstist tuleb hea president või hoopis eurobürokraat.

Küsimusele, kas ta on kunagi mõelnud kokkuleppemenetlusele minekut, vastas Savisaar: «Miks ma peaks?» Ta tõi näiteks Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi, kes pääses kriminaalasjast. «See, mis toimus Kaljulaidiga, annab lootust. Teda süüdistati ka igasugustes asjades ja nüüd selgus, et pole põhjust. Usun, et minuga läheb samamoodi.»

Poliitiline politsei

Nagu Savisaar varemgi on teinud, süüdistas ta Eesti politseid ebaaususes ja -õigluses. «Meil on see politsei juba poliitiline politsei ja see et opositsioon peab sellega arvestama, on elementaarne.»

Kui saatejuht kinnitas, et tema usub meie politsei sõltumatusse, kostis Savisaar: «Uskuge pealegi».

Seda, et Keskerakond enne järgmisi valimisi valitsusse pääseb, Savisaar ei usu. «Küll me lähme, aga mitte sellepärast, et oleme Reformierakonna sõbrad ja saame nendega maruvahvasti läbi, vaid sellepärast, et rahvas meid toetab,» nentis Savisaar, lisades: «Ühel päeval toetavad nad meid niipalju, et me ei jää valitsusest välja.»

Kui saatejuht märkis, et toetajaid on Keskerakonnal pigem vene keelt kõnelevate elanike hulgas, siis Savisaar ütles, et neil on eestlaste seas sama palju toetajaid kui IRL-il ja sotsidel.

Peaministriportfellist rääkides kinnitas Savisaar, et ta ei tahaks kindlasti praegu Taavi Rõivase asemel olla. «Olen olnud peaminister kõige raskematel aegadel, kui tõesti ühel päeval olid akna taga tankid ja teisel päeval mäsu käimas. Kui te küsite, kas ma mõtlen sellest ajast, siis muidugi. Kas ma mõtlen tulevikus, et mina olen peaminister? Teate, ma vastaksin Churchilli (Winston Churchill - toim) kombel, et teate kui igav praegu see peaministri elu on. Mina Rõivase asemel ei tahaks küll kunagi olla, kuid samal ajal arvan, et aeg, mil ma olin peaminister, jääb selliseks heaks ajaks.»