Riigiprokuratuur: Tallinna linna eelarveraha omastamises on kümmekond kahtlustatavat

«Kõnealuse kriminaalasja raames on üle kuulatud need inimesed, kes kahtlustuse kohaselt võisid olla seotud Tallinna linna eelarveliste vahendite enda, kolmandate isikute või erakonna kasuks pööramises ja sellele kaasa aitamises. Kahtlustatavana on üle kuulatud kümmekond inimest,» ütles riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ERRi uudisteportaalile.

Tema sõnul hindab prokuratuur kogutud tõendite alusel igaühe rolli ja tahtlust teo toimepanemisel ning kaalub seejärel kui otstarbekas on konkreetse inimese suhtes menetluse jätkamine.

«Tänase kuupäevaga on ühe inimese suhtes kriminaalmenetlus lõpetatud oportuniteedi põhimõttel,» märkis Evestus ja lisas, et hetkeseisuga kulgeb uurimine plaanipäraselt.

Riigiprokuratuurilt laekus möödunud reedel Kaljulaidile ja tema kaitsjale vandeadvokaat Aivar Pilvele kriminaalmenetluse lõpetamise määrus, millega prokuratuur lõpetab Kaljulaidi suhtes menetluse oportuniteedi põhimõttel.

Määruse kohaselt peab Kaljulaid tasuma riigi tuludesse 1000 eurot ning täiendavalt hüvitama semiootikaekspertiisi kulud 800 eurot.

Riigiprokuratuur otsustas 2014. aasta juunis alustada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni avalduse alusel Tallinna keskerakondlastest linnajuhtide valimisreklaamidega seoses kriminaalmenetlust.

Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku sätte järgi, mis käsitleb ametiisiku poolt toime pandud omastamist ja lubab süüdimõistmisel määrata rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Järelevalvekomisjon pöördus prokuratuuri poole pärast seda, kui oli teinud Tallinna linnajuhtidele valimiskulude tagastamiseks ettekirjutuse. Pöördumise ajendasid kohalikel valimistel kandideerinud Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare, abilinnapea Arvo Sarapuu, Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemäe ja tema asetäitja Priit Kutseri ning Tallinna ettevõtlusametis töötava Jaanus Mutli valimiste eel avaldatud ja algselt teavituskampaaniaks nimetatud valimisreklaamid, mille kulud maksis kinni Tallinna linn.

Järelevalvekomisjon märkis riigiprokuratuurile esitatud avalduses, et reklaamid ei olnud mõeldud mitte teavitusena kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid Tallinnas võimul oleva Keskerakonna reklaamikampaaniaks. Reklaamide varjatud eesmärk oli avalduse kohaselt Keskerakonna nimekirjades kandideerinud inimeste ja Keskerakonna huvide korruptiivne realiseerimine, kusjuures avalike vahendite kasutamiseks puudus legitiimne põhjus.

Komisjoni tähelepanu all olid Hiiu staadioni avamise plakat, millel figureerisid Jaanus Mutli, Edgar Savisaar ja Arvo Sarapuu, samuti Priit Kutseri spordikompleksi avamist lubanud plakat ja Karin Tammemäe kepikõnnitreeringute reklaam. Lisaks käsitlevad komisjoni pöördumised kaht videoklippi, kus Savisaar kutsus inimesi valima ja osalema Tallinna Maratoni eelsetel treeningutel.

Hiiu staadioni avamise reklaamidele kulus linnavalitsuse andmetel 11 000, Kutseri reklaamplakatile 1234,8 ja Tammemäe plakatile 268,8 eurot, viimastele summadele lisanduvad plakatite mahavõtmise kulud. Savisaare reklaamklipid, mida esitati erinevates tele- ja raadiokanalites ning mis kutsusid osalema Tallinna Maratoni ettevalmistavatel treeningutel, maksid kokku 100 842,69 eurot. Seda, kui palju maksis telekanalis PBK näidatud venekeelne reklaamklipp, milles Savisaar kutsus inimesi valima, pole kontrollikomisjonile teada.