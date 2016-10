Haridusamet: mittetöötav e-õpilaspilet oli üksikjuhtum

Üleeile tõsteti Elroni rongist maha esimese klassi õpilane, kes ei suutnud mittetöötava e-õpilaspileti tõttu tõendada tasuta sõidu õigust.

Tallinna haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala sõnul on väga kahetsusväärne, et niisugune juhtum aset leidis ning lapsevanema mure on igati mõistetav.

«E-õpilaspileti lahendus on tellitud riigihanke võitnud ettevõttelt Valnes, kellel on kohustus alates õppeaasta algusest tagada e-õpilaspiletite toimimine, sealhulgas ka ühistranspordis. AS Valnes on Tallinna Haridusametit teavitanud, et septembri alguses, mil e-õpilaspiletid jõudsid koolidesse, võis mõningate kaartide kasutamisel olla tõrkeid, kuid kõik probleemid said Valnese sõnul lahendatud,» rääkis Rannala.

«Seoses rongis juhtunuga tegi haridusamet järelepärimise AS Valnesele, kelle esindaja sõnul on tegu üksikjuhtumiga ning üldiselt on e-õpilaspiletid töökorras. Juhul, kui kellelgi siiski peaks ühistranspordis tekkima kaardiga probleeme, palub Valnes võtta ühendust Pilet.ee telefonil 611 8000,» õpetas Rannala.

«Laps ütles piletikontrollile, et tal on õpilaspilet, mis ei tööta. Ja selle asemel, et lapselt seda õpilaspiletit küsida, tõstis klienditeenindaja lapse lihtsalt rongist välja, rääkis lapse ema.