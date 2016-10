Stroomi rannas on laupäeval sügislaat ja taluloomade näitus

Laat algab kell 10 hommikul ja kestab kuni kella 18ni. Seekordne laada- ja lavaprogrammi teema on «Kuldsed 80-ndad». Keskpäeval algab laval mitmekülgne programm, kell 16 esineb pealaval tantsuansambel Black & White. Päeva lõpetab DJ Daniel Joy 80. aastate muusikahittidega. Üritus on kõikidele külastajatele tasuta. Osalejate vahel loositakse erinevaid auhindu, samuti toimuvad lava esisel platsil erinevad mängud, teatas Põhja-Tallinna valitsus.

Laadale tasub tulla terve perega, sest tegemist jätkub kõigile - lastealast koos batuutide ja kultuuriprogrammiga kuni sügisandide soetamise ja loomade näituseni välja.

«Just Ranna Rantšo taluloomade näitus kujunes eelmisel aastal üheks suurimaks laada tõmbenumbriks. Ka sel aastal oleme palunud erinevatel sulelistel ja karvastel kohale tulla, laadal on võimalik tutvuda näiteks Tüüringi kitsede, minilammaste, mägilammaste, Shetlandi poni, hiidküülikute, hanede ja paljude teiste taluloomadega,» ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

«Kasutage võimalust koos perega ja sõpradega mõnusalt aega veeta, sest tegu on aasta viimase õues toimuva suurema üritusega. Teatavasti otsustas Põhja-Tallinna kogukond mõni nädal tagasi vähendada linnaosa üritustele eraldatavat raha ja suunata see heakorda, seetõttu ei välista, et tänavune sügislaat jääb viimaseks,» lisas linnaosavanem.

Sügislaada päevakava

10.00 – 18.00 taluloomade näitus ja PTNK lasteala on avatud terve päev

12.00 linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi tervitus

12.15 Kopli Noortemaja kollektiivid

14.00 JK Club demonstratsioon „ Kuldsed 80-ndad“ (moedisainer Julia Cviks)

14.30 tantsuansambel Kullaketrajad

15.00 Rahvaste Ühenduste Liit Lüüra kollektiivide esinemised

16.00 tantsuansambel Black & White

17.00 DJ Daniel Joy 80-ndate diskohittidega