Aas: Reidi tee projekteerimine on lõppfaasis, peale seda algab ehitus

Nii kinnitas linnapea kohuseid täitev abilinnapea Taavi Aas, vastates linnavolikogus Ants Leemetsa arupärimisele. Leemets tahtis muuhulgas teada, missuguste ettepanekutega arvestati ning millistega mitte.

Aasa sõnul muudeti sujuvamaks jalakäijate ja jalgratturite liikumist ja lisati ülekäigukohti, muuhulgas taastati projektis otseühendus Kadrioru pargi ja Russalka monumendi vahel.

«Autoliiklusele ette nähtud tänavaruum, sealhulgas ka Russalka ristmik viidi merest võimalikult kaugele ning muudeti oluliselt kompaktsemaks. Mereäärsest alast kujundati esialgsest kavandatust veelgi laiem terviklik rannapromenaad koos kergliiklusteede, haljastuse ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega,» loetles Aas.

Ükski ettepanek tema sõnul põhimõtteliselt arvestamata ei jäänud, kõigi ettepanekutega polnud Aasa sõnul lihtsalt tehniliselt, ajaliselt või finantsiliselt võimalik arvestada.

«Mitmed ettepanekud olid seotud Russalka ristmiku mitmetasandiliseks ehitamisega, sealjuures sooviti nii viadukti mere kohale kui vanalinna alt läbi kulgevat tunnelit. Mitmetasandilised ristmikud ei ole Tallinna suuruses linnas üldjuhul otstarbekad ning nende rajamine koos maha- ja pealesõidupanduste või sammastikega lõhub terviklikku linnaruumi rohkem, kui ühetasapinnaline tänav. Arvestada ei saanud ettepanekutega viia kõik kaubaveod Tallinna Vanasadamast Muugale, sest sellise mudatuse tegemine ei ole Tallinna linnavalitsuse pädevuses,» selgitas Aas.

Vastuseks Leemetsa küsimusele, milliseid kompromisse on Reidi tee asjus veel võimalik saavutada, vastas linnapea kohusetäitja: «Nii planeerimis- kui projekteerimisprotsessis on ettepanekute tegemiseks ja nende alusel kompromisside saavutamiseks ette nähtud kindel aeg. Reidi tee projekti puhul on see aeg tänaseks möödas, projekteerimine on praegu lõppfaasis ja peale seda algab ehitamine.»