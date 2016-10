Pärnu maantee viaduktil on lähiajal kitsavõitu

Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul on viadukti asfaltkate juba viis-kuus aastat vana ning tublisti kulunud. Sulg rääkis, et paralleelselt trammitee rekonstrueerimisega korrastati osaliselt ka viadukti, kuid ülejäänud osa on tänaseks nii kulunud, et oli viimane aeg sellega midagi ette võtta.

«Praegu uuendataksegi seda osa, mida eelmisel korral ei tehtud ja kus teekattel on parajad roopad sees. Kui seal veel üks hooaeg naastrehvidega sõita, siis läheks asi juba ohtlikuks. Viaduktidel toimub külmumine ja soojenemine teisiti kui tavalisel sõiduteel ja seal püüame võimalikult ideaalilähedast teekatet hoida,» lausus Sulg.

Viaduktil võib korraga suletud olla üks sõidurada iga päev kella 10-16. Tänava sulgemise loa kohaselt võib seal teetöid teha ka tipptunniväliselt õhtust hommikuni ehk kella seitsmest õhtul kuni kella seitsmeni hommikul.