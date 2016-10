Kohus mõistis politsei eest põgenedes jalakäija surmanud mehe kaheks aastaks vangi

Harju maakohus mõistis täna Raldi Uibo talle etteheidetud kuritegudes süüdi ning määras talle karistuseks kolme aasta pikkuse reaalse vangistus, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur. Kuna tegemist on lühimenetlusega, läheb karistusest maha üks kolmandik ning lõplikuks karistuseks jääb 2 aastat vangistust. Raldi viidi karistust kandma otse kohtusaalist.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi sõitis varem kahel korral kriminaalkorras karistatud Raldi Uibo mullu detsembri sõiduautoga BMW mööda Sõle tänavat, kus politsei andis talle seoses kiiruse ületamisega peatumismärguande, mida Raldi eiras.

Politsei eest põgenedes ning ohtlikke manöövreid teinud Raldi jõudis jätkata sõitu umbes 500 meetrit, kui ta kihutades Madala tänavale vasakpööret tehes riivas teist autot, kaotas oma BMW üle juhitavuse ning paiskus eraldussaarele, kus viibis jalakäia, kes suri saadud vigastustesse hiljem haiglas.

Samuti süüdistatakse Raldit selles, et 2015. aasta septembris juhtis ta Mere puiesteel autot olles ise amfetamiinijoobes ning teda süüdistatakse ka korduvas ilma juhtimisõiguseta sõiduauto juhtimises.

Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Rainer Amur küsis kohtult Raldi Uibole eelpool nimetatud tegude eest karistuseks 4 aasta pikkust reaalset vangistust, mida tuleb lihtmenetluse tõttu vähendada 2 aasta 8 kuuni.

Ringkonnaprokurör Rainer Amur sõnas, et karistus on küll mõnevõrra väiksem kui ta taotles, kuid otsust edasi kaevata seoses lihtmenetlusega pole võimalik.

«Kohtu poolt määratud karistus on ikkagi üle sanktsiooni võimaliku keskmise, mistõttu olen mina prokurörina otsusega rahul» sõnas Amur. «Samuti on mul hea meel, et suhtumine rasketesse liikluskuritegudesse on muutunud karmimaks – eeluurimise ajal oli Raldi enamuse ajast koduarestis ning kuigi ta oma kodust väljuda ei võinud, viibis ta siiski vabaduses.»

«Arvestades seda, on eriti tähelepanuväärne fakt, et ta viidi karistust kandma kohe pärast otsuse kuulutamist otse kohtusaalist,» lisas prokurör.

Järgmise seitsme päeva jooksul on süüdimõistetul ja kaitsjal õigus kohtule teada anda soovist otsus edasi kaevata.