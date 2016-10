Väljenda videos oma emotsioone ja võida jäätisebaar!

Sõltumatu Tantsu Lava ja ZUGA on valmis saamas oma järjekordset lavastust poistele ja tüdrukutele – «meeleKolu», mille esietendus on 15. oktoobril Sõltumatu Tantsu Laval, Telliskivi loomelinnakus.

«MeeleKolu» on lavastus, kus juhitakse tähelepanu laste väljendusvabadusele ja võimalustele, kuidas maailma tajuda ja sellele reageerida. Lisaks pöidlale, mis pressib like ja smile emotikoni, on meil keha, mis tajub ja väljendab erinevaid tundeid.

Lavastusele eelneb osalusaktsioon videotega. ZUGA tantsijad on ise teinud videosid, kus nad panevad endale koolikotid pähe ja näitavad, et igal kotil on oma nägu. Ühtlasi kutsutakse ka lapsi üles oma kotti ja pead mõtetest tühjendama ja vaatama selle nägu ning pöörama tähelepanu oma keha mitmekesistele väljendusvõimalustele.

«Kutsume üles kõiki lapsi, poisse ja tüdrukuid tegema videosid oma emotsioonide väljendamisest kotiga, mis võib olla ka maski eest, või ilma kotita. Emotsioonide puhul kehtib ka lastele väljendusvabadus. Video laadige üles sotsiaalmeediasse (Facebook, Youtube, Vimeo, Instagram vm) ning lisage sinna tääg #meelekolu. Videosid jagatakse ka Sõltumatu Tantsu Lava Facebooki lehel. Kõikide video tegijate vahel loositakse välja auhinnaks Udu Jäätisebaar, mis tuleb õnnelikule koju külla!» lubab ZUGA.