Tallinn otsib ruumilahendust peatänava ja mere vahelisele alale

Arhitektuurivõistluse pealkirjaga «Meri peatänava äärde» eesmärk on parandada plaanitava peatänava ning mere ja sadamaala vahelist liikumiskeskkonda, tekitades kohalikele elanikele ja külalistele kutsuva ja hästi läbitava avaliku ruumi, selgub hanketeatest.

Linnaplaneerimise amet lisas teatas, et soovib leida parima ruumilise, planeeringulise ja liikluslahenduse, mis tõstaks jalgsi ja jalgrattaga liikujate keskkonna uuele kvalitatiivsele tasemele ning avaks sadamapiirkonna linnakeskusele.

Eesti Arhitektuurikeskus teatas, et võistlusel osaleja peab andma täpsema linnaruumilise lahenduse kolme tänava kohta, need on Mere puiestee, Hobujaama tänav koos Paadi tänavaga ja Maneeži tänava pikendus Narva maanteel Ahtri tänavani.

«Mereäär asub hetkel Tallinna linnasüdames vaid geograafiliselt, sisuliselt linnaruumi kasutajale aga tajutav pole,» ütles arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg.

Arhitektuurivõistlusega leitav linnaruumilahendus või oluline osa sellest ehitatakse välja Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Tallinna linna vahenditega hiljemalt 2020. aastaks.

Ideekonkursi auhinnafondi suurus on kokku 30 000 eurot, võitja saab 15 000 eurot. Interregi Läänemere programmist 2014-2020 rahastatavale ideekonkursile saab pakkumisi esitada 12. jaanuari õhtuni, kvalifitseerumise tähtaeg on 28. november.

Tallinna peatänava projekt hõlmab Pärnu maantee südalinnapoolset lõiku ja Narva maantee algust, teises etapis ka peatänavaga külgnevaid kvartaleid. Uue peatänava plaanib linn valmis saada vabariigi 100. sünnipäevaks ehk 2018. aastaks.

Peatänava ideekonkursi võitja selgus tänavu mais, võidutöö tegi OÜ Linnalahendused ning selle põhifookus on tuua esile Tallinna praeguseks pea kadunud bastionivöö. Muuhulgas tuleb taastamisele vööndi välisservas olnud glassiipuiestee.