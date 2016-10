Kahele raskes joobes alaealisele lõppes rebastepidu haiglas

Ööl vastu laupäeva andis tähelepanelik elanik teada, et endise Patarei vangla territooriumil toimub erapidu, kus mängib vali muusika ning viibib palju ilmselt joobes alaealisi. Kesklinna politseijaoskonna patrullpolitseinikud läksid asja uurima ning selgus, et seal peeti keskkooli rebaste ristimise pidu.

Kahe nooruki joove oli sedavõrd suur, et kiirabi pidi nad tervisekontrolliks haiglasse viima. Üks neist oli 16-aastane ja teine 17-aastane. Korrakaitsjad viisid veel kuus alkoholi tarvitanud alaealist jaoskonda, kus nad hiljem vanematele üle anti.

Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss tänab tähelepanelikku inimest, kes juhtunust häirekeskusesse teada andis. «Kaks noort vajasid meedikute abi ning hilisem sekkumine võinuks kaasa tuua palju tõsisemad tagajärjed. See on murelikuks tegev meeldetuletus, miks alaealised ei tohi alkoholi tarbida ning järelevalveta pidusid korraldada. Tuletan kõikidele lapsevanematele enne algavat koolivaheaega meelde, et suhelge oma lastega, et olla kursis, millega nad oma vaba aega sisustavad,» rääkis Kirss.

Politseileitnandi sõnul peavad vastutuse võtma ka ettevõtjad. «Ruume välja üürides või üritust korraldades tuleb veenduda, et alaealistel puuduks ligipääs keelatud mõnuainetele, nagu tubaka- ja alkoholitooted,» lisas ta. Kui konkreetse asutusega on korduvaid probleeme, saab politsei kohalikule omavalitsusele saata suuniseid asutuse tegevuse piiramiseks, näiteks lahtioleku aegade või alkoholimüügi piirangute näol.