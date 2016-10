Neljanda klassi õpilane: hea õpetaja ei karju ja mõistab last

Abiturendid kehastusid õpetajateks ning ka kooli juhtkond oli tänaseks päevaks uue koosseisu saanud. Gustav Adolfi direktoriks kehastunud gümnasisti sõnul olid õpilased tublid ning kedagi ei olnud vaja enda kabinetti noomimisele kutsuda. Samas toonitas noor direktor, et on plaanis koridorides ringi liikuda ning vaadata, et kõik ikka korrektselt riides oleksid. «Me hakkame seeliku pikkusi mõõta ja muudki - meil on range kord siin koolis.»

Matemaatika õpetajaks kehastunud õpilase sõnul tal veel täpset plaani ei olnud, kuidas ta tundi hakkab andma, kuid lubas anda seda võimalikult huvitavalt, et kõik oleksid tundi kaasatud.

Õpilased olid ühel nõul, et üks hea õpetaja peab õpilasega suhtlema nii, et viimane julgeks oma arvamust avaldada.

Asendusõpetajad olid veendunud, et neil täna tunnis suuri probleeme ei teki.

Neljanda klassi õpilased: soovin, et õpetaja ei tüdineks õpilastest

Õpetajate päev Gustav Adolfi Gümnaasiumis(õpetajad) Allikas: Postimees

Neljanda klassi õpilaste sõnul on hea õpetaja see, kes ei karju ja mõistab last.

Õpilased soovisid oma klassijuhatajale õnne ja soovisid, et ta jaksaks veel palju aastaid seda tööd teha, ilma lastest tüdinemata.