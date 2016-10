Tallinn tunnustab parimaid õpetajaid

Autasud Tallinna aasta õpetajatele ning linna õnnitlused õpetajate päeva puhul annavad üle abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

«Olenemata sellest, kui palju vaieldakse riigis hariduspoliitika ja koolivõrgu üle, on õpetaja see, kes teeb õppimise lastele võimalikuks. Õpetajast sõltub, kuidas tunneb end õpilane koolis või mudilane lasteaias ning kuivõrd meeldiv ja tulemuslik on talle õppimine,» rääkis Kõlvart. «Õpetajast oleneb suurel määral, missugused väärtused laps eluks kaasa saab ning kuivõrd enesekindel kodanik temast kujuneb. Õpetajatel lasub vastutus nii iga lapse kui ka ühiskonna ees, mistõttu väärib suure pühendumusega tehtud töö erilist tunnustust ja tänu.»

Autasud antakse üle üheksas kategoorias, sealhulgas konkursside «Eestimaa õpib ja tänab» nominentidele ning Tallinna aasta õpetajatele ja Tallinna noortele õpetajatele.

Konkursi «Eestimaa õpib ja tänab» kategooriates tunnustab Tallinn järgmisi õpetajaid:

Aasta lasteaiaõpetaja: Marina Filinova (Tallinna Päevalille Lasteaed), Ülle Noor (Tallinna Lasteaed Nõmmekannike) ja Merike Nurk (Talllinna Luha Lasteaed).

Aasta klassiõpetaja: Renna Marjundi (Tallinna 21. Kool), Maret Mesipuu (Hilariuse kool) ja Marina Koprova (Lasnamäe Põhikool).

Aasta klassijuhataja: Helmi Kelle (Tallinna Kristiine Gümnaasium), Rea Lillemets (Pelgulinna Gümnaasium) ja Heli Raidma (Tallinna 21. Kool).

Aasta põhikooli aineõpetaja: Edith Asveit (Tallinna Südalinna Kool), Galina Beljajeva (Tallinna Kadaka Põhikool) ja Helje Pukk (Tallinna Lilleküla Gümnaasium).

Aasta gümnaasiumiõpetaja: Ursula Paavel (Pirita Majandusgümnaasium), Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool) ja Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium).

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja: Aive Antson (Tallinna Teeninduskool), Meeta Heinaste (Tallinna Ehituskool) ja Heli Molok (Tallinna Kopli Ametikool).

Aasta õppeasutuse juht: Katrin Luhaäär (Ristiku Põhikool), Kristina Märks (Tallinna Meelespea Lasteaed) ja Kersti Nigesen (Vanalinna Hariduskolleegium).

Lisaks üleriigilistele nominatsioonidele tunnustab Tallinna Haridusamet pedagooge kategooriates «Noor õpetaja» ja «Tallinna aasta õpetaja».

Tunnustuse «Noor õpetaja 2016» saavad: Esper Kaar (Tallinna Järveosta Gümnaasium), Olesja Kazeko (Tallinna Kopli Noortemaja), Maarja Kell (Tallinna Reaalkool), Oksana Kokina (Tallinna Läänemere Gümnaasium), Kristel Kotta (Tallinna Ühisgümnaasium), Maria Malzjomov (Gustav Adolfi Gümnaasium), Raili Mitt (Tallinna Lasteaed Pallipõnn), Dana Ots (Tallinna Lasteaed Männimudila) ja Maire Smirov (Tallinna Kadaka Lasteaed).

Tallinna aasta õpetajad 2016 on: Viktoria Beduhhina (Lasteaed Ojake), Monika Gorkin (Rocca al Mare Kool), Eva Kalbus (Tallinna 32. Keskkool), Anita Kalmus (Merivälja Kool), Anu Kušvid (Tallinna Saksa Gümnaasium), Elen Kõima (Tallinna Haraka Lasteaed), Anneli Laursoo (Tallinna Lasteaed Pallipõnn), Jonas Lemmik (Tallinna Õismäe Gümnaasium), Katri Liivak (Tallinna Nõmme Põhikool), Liivi Listra (Tallinna Lasteaed Pääsusilm), Christina Lään (Lasnamäe Gümnaasium), Merike Müürsepp (Tallinna Lasteaed Kikas), Grüüne Ott (Tallinna Lasteaed Sipsik), Kadri Pajo (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiina Piisang (Tallinna Kopli Ametikool), Natalia Presnetsova (Tallinna Pae Gümnaasium), Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiiu Tammemäe (Tallinna Rõõmupesa Lasteaed), Mari Tammur (Ristiku Põhikool) ja Aade Veskimägi (Jakob Westholmi Gümnaasium).