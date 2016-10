Raimond Kaljulaid pääses kriminaalasjast

Arvesse võeti, et Kaljulaid on varem kriminaalkorras karistamata ning õiguskaitseorganitel puuduvad andmed muude võimalike kuritegude toimepanemise kohta. Samuti juhitakse määruses tähelepanu, et Kaljulaid ei tegutsenud ametiisikuna, vaid eraettevõtjana ega omanud Tallinna linna varaliste vahendite käsutamise õigust.

Kaljulaidi kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve hinnangul on selline lahendus mõistlik ja ratsionaalne.

Tema sõnul on tegemist Eesti õiguspraktikas esmakordse juhtumiga, kus ametiisikutele inkrimineeritakse omastamist läbi erinevate tutvustusmaterjalide tellimise kohaliku omavalitsuse eelarvest. Teenust osutavatele isikutele on samal ajal etteheidetav omastamisele kaasaaitamine nende poolt osutatud teenuste kaudu, mida rahastati linna eelarvest.

«Tegemist on äärmiselt vaieldava, analoogsetes asjades kohtupraktikat mitteomava õigusliku tõlgendusega, mille lõplik õiguslik hinnang kohtu poolt sõltub väga paljudest detailidest ja nüanssidest. Kaitsealune on andnud ütlusi asjaolude kohta, mis puudutavad videoklipi tellimist ja valmistamist. Kuigi Raimond Kaljulaid ei käsitlenud enda tegevust omastamisele kaasaaitamisena, leidis prokuratuur, et selleks on nende arvates alust,» sõnas Pilv.

Vandeadvokaat selgitas, et arvestades kriminaalasja mahtu ja seotust erinevate isikute ning episoodidega, samuti selle liitmist teise suuremahulise kriminaasjaga, on ilmne, et selle kohtumenetlus kestab aastaid ning on äärmiselt koormav ja ajamahukas.

«Sellest lähtuvalt pidasime mõistlikuks nõustuda kriminaalmenetluse lõpetamisega, millega ei kaasne isikule karistust,» lisas Pilv.

Kaljulaid otsustas möödunud nädalal pärast kahtlustuse sisu ning eelnevalt tunnistajana antud ütlustega tutvumist ning kaitsjaga nõu pidamist, et soovib anda täiendavaid ütlusi.

«Mõned inimesed kiirustavad kindlasti tegema järeldust, et küllap oli kriminaalasja lõpetamise eelduseks Savisaare vastu tunnistamine. Võin kinnitada, et nii see ei olnud. Edgar Savisaar ja tema kaitsjad saavad peagi tutvuda minu antud ütlustega ning võivad ise veenduda, et ma ei ole tema kohta öelnud ühtegi halba sõna. Ütlusi andsin enda rolli kohta selle kampaania ellu viimisel ning kriminaalasi lõpetati seetõttu, et prokuratuur ei pea minu karistamist selle eest vajalikuks,» ütles Kaljulaid.

Kaljulaid sai kahtlustuse kaks nädalat tagasi. Tema sõnul on selge, et õiguslikus mõttes oli see kampaania ning teised sarnased kampaaniad piiripealne juhtum ning ilmselt ongi kohtu ülesanne anda lõplik hinnang, kas tegemist oli või ei olnud seaduserikkumisega.

«Tagantjärele tarkusena oleks pidanud sellest tellimusest loobuma või siis andma kliendile nõu teha selline kampaania mitte linna vaid erakonna eelarvest. Siis ei oleks kellelgi praegu põhjust selles asjas kohut käia. Kuid 2013. aastal oli teine kontekst ning asja õiguspärasuse hindamine ei olnud minu kohustus. Nii Tallinna linn kui ka erinevad ministeeriumid ja riigiasutused, teised omavalitsused tellisid poliitikute piltidega reklaammaterjale, postitusi, trükiseid, videoid jne. Seega ei olnud alust eeldada, et selline tegevus on seadusevastane,» ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul ei ole kindlasti kuhugi kadunud vajadus täpsustada mängureegleid, eriti silmas pidades, et algamas on valimiste aasta.

«Seda ei pea tegema seaduse tasemel, piisaks täiesti Riigikogus esindatud erakondade omavahelisest kokkuleppest, nö eetikakoodeksist, mis seda valdkonda reguleeriks. Siis saaksid ka reklaamitegijad lähtuda selgetest mängureeglitest. 2013. aastal ei olnud ühtegi seadust või määrust, millest oleks saanud reklaami valmistajana lähtuda,» ütles Kaljulaid.

Prokuratuur pidas otstarbekaks menetlus lõpetada Kriminaalmenetluse seadustiku § 202 alusel ehk oportuniteedi põhimõttel.

Määruse kohaselt peab Kaljulaid tasuma riigi tuludesse 1000 eurot ning täiendavalt hüvitama semiootikaekspertiisi kulud 800 eurot.