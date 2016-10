Fotod: varahommikuse rallitaja teekond lõppes politseimaja ees

Täna hommikul kella 5.50 paiku sai politsei teate liiklusõnnetuse kohta Kolde puiesteel, kus sõiduauto Mercedes Benz sõitis suurel kiirusel teelt välja vastu puud.

Sõidukis oli kaks meest ning politsei teeb kindlaks, kumb neist roolis oli. Meedikud viisid ühe mehe haiglasse, teine mees on hetkel kinni peetud ja toimetatud arestimajja. Tema oli õnnetuse hetkel ka alkoholijoobes.

Politsei alustas kriminaalmenetluse, et välja selgitada kõik juhtumi asjaolud.

«Kuigi kõik juhtumi asjaolud alles selguvad, siis varahommikused liiklusõnnetused on enamasti seotud suure kiirusega või alkoholi tarvitamisega. Alkoholi või narkootikumide mõju all sõiduki juhtimine on keelatud ja kui siia lisada veel liigsuur kiirus, siis on tegemist hukatusliku kombinatsiooniga, mis võib kaasa tuua traagilised tagajärjed nii sõidukijuhile kui ka teistele liiklejatele,» kommenteeris kesklinna politseijaoskonna patrullitalituse juht Taavi Kirss.