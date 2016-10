Fotod: Tallinna kesklinnas suuravarii põhjustanud noormees astus kohtu ette

Juunis toimus Harju maakohtus eelistung, kus otsustati, et süüasja arutatakse lühimenetluses. See tähendab, et tunnistajaid ja eksperte istungile ei kutsuta ning kui süü leiab tõendamist, siis arvestab kohus võimalikust karistusest kolmandiku maha.

Tänasel istungil selgitas prokurör Rainer Amur, et lühimenetluse kasuks otsustati põhjusel, et kannatanud ei peaks uuesti seda sündmust üle elama.

Istungil selgus, et vahepeal nime vahetanud Gregor on nüüd Oliver.

Oliveri kaitsja palus istung kuulutada kinniseks, ent prokurör ja kannatanute esindaja seda ei pooldanud. Ehkki kannatanud ei soovinud ise istungile tulla, mõistavad nad, et avalik huvi on suur. Kohtunik otsustas istungit kinniseks mitte kuulutada.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas Gregorile süüdistuse liiklusnõuete rikkumises, millega kaasnesid ettevaatamatusest kannatanutele rasked vigastused. Süüdimõistmisel ootab teda kuni viieaastane vangistus.

Turvakaamera video Tartu maanteel toimunud liiklusõnnetusest Allikas: Postimees

Süüdistuse järgi põhjustas Gregor eelmise aasta 16. mai hommikul Tallinnas Tartu maanteel liiklusõnnetuse, milles sai vigastada 13 inimest, kellest üks sai eluohtlikke vigastusi ja kolm raskeid vigastusi.

Noormees oli eelnevalt alkoholi tarvitanud, ent mitte kriminaalses joobes, nagu ekspertiisist selgus.

Tartu maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikule jõudes põles Gregorile punane tuli, kuid ta otsustas seda eirata ning ristmiku keelava tulega ületada. Nii sõitis ta otsa lubava fooritulega Tartu maanteele vasakpööret teinud Mercedesele, mida juhtis 42-aastane Eve. Kokkupõrke tõttu paiskusid mõlemad autod tee keskele ohutussaarele, kus oli sel hetkel seitse jalakäijat.

Tallinna kesklinna suuravariis sai viga 13 inimest. Foto: Eva Kübar

Uurimine on praeguseks tuvastanud, et avarii hetkel oli Gregori auto sõidukiiruseks umbes 100 km/h.

Avariis said raskeid tervisekahjustusi kokku neli inimest – kaks jalakäijat ja kaks Mercedeses olnud inimest ning kergemaid vigastusi said veel üheksa inimest, kellest kolm olid jalakäijad, kolm aga BMW-s ja kolm Mercedeses olnud inimesed. BMWs oli kokku neli inimest. Mercedeses viibis õnnetuse hetkel viis inimest, teiste seas ka 10-kuune pisipoiss, kes toimetati Tallinna lastehaiglasse.

Kriminaalmenetlust juhtinud prokurör Rainer Amuri sõnul oli süüdistatava käitumine väga vastutustundetu. «Ebakaines olekus hommikusel ajal läbi kesklinna kihutamist ei ole võimalik õigustada justnimelt selle pärast, et siis on linn täis liikuvaid inimesi ning õnnetuse põhjustamise oht on eriti kõrge,» sõnas ta.

Prokuröri sõnul tuleb antud juhul ainult õnne tänada, et esmapilgul šokeerivalt suurel kiirusel toimunud avarii tagajärjel keegi ei hukkunud. Ta lisas, et 13 vigastatust tuvastati eluohtlikke vigastusi ühel ning raskeid vigastusi kolmel inimesel.

Kannatanud on esitanud Gregori vastu füüsilise, varalise ja moraalse kahju hüvitamiseks 100 000-eurose nõude.

Liiklusõnnetuse asjaolude välja selgitamiseks alustati kohe pärast juhtunut kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi 422 alusel, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumist, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud raske tervisekahjustus. Mullu septembris, seejärel, kui kõik tunnistajad ja kannatanud olid üle kuulatud, esitati Gregorile liiklusõnnetuse põhjustamises kuriteokahtlustus. Käesoleva aasta jaanuaris saatis politsei kriminaalasja prokuratuuri ning kevadel jõudis kriminaalasi lõpuks kohtusse.