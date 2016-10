Tallinna lauluväljakule tuleb talveks 120-meetrine tuubirada

«Ernesaksa kuju juurest hakkab tulema ja läheb alla platsile välja,» ütles ettevõtte juht Madis Parts. Rada on mõeldud spetsiaalsete snowtube kelkudega laskumiseks.

Tuubirada on Partsi sõnul võimalik kasutada ka siis, kui lumekate puudub, kuid lume olemasolu on siiski eelistatav. Kui Lauluväljakule paigaldatav prototüüp ennast tõestab, on tulevikus plaanis sarnaseid radu ka ekspordiks toota, märkis Parts. Rada on modulaarse ehitusega ja vajadusel teisaldatav.

Tuubiraja prototüübi projekteerimisel ja ehitusel on ettevõtte partneriks metallikonstruktsioone tootev Nutimat OÜ. Raja arendamiseks seotud suuremad metallitööd teostatakse muuhulgas vanglatööstuse poolt.

Projekti kogumaksumus on 30 000 eurot, milles 20 000 eurot on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetus.