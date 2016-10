Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul sõitsid Õismäel asuva kortermaja juurde lisaks mitmetele politseiautodele kohale ka päästjad, et vajadusel uks maha murda, kuna polnud selge, kas noormees on oma emale viga teinud ja on nõus ukse avama.

Kui politsei kohale jõudis, oli noormees maha rahunenud ja nõustus politseinikud sisse laskma. Politseinikud ja kiirabiarstid veendusid, et poisi emaga on kõik korras ning viisid nooruki asjaolude selgitamiseks kaasa.