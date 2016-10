Pühapäeval toimub Nõmmel 86. Rabajooks

Rabajooks on traditsiooniline Nõmme spordiüritus, mis toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Rabajooks on kõigile osavõtjatele tasuta ning rajale on oodatud ka kepikõndijad.

Rabajooksu stardipaik on Pääskülas, Suvila ja Kalda tänava ristmiku läheduses. Raja pikkus on 6,3 kilomeetrit. Esimene ühisstart antakse kell 11. Järgnevad stardid on iga viie minuti tagant kuni kella 12ni. Esimeses ühisstardis startinute vahel selgitatakse välja kolm paremat meest, naist, poissi ja tüdrukut. Esimesed 1800 lõpetanut saavad täidetud osavõtjakaardi vastu traditsioonilise vimpli. Osavõtjakaardi saab täita enne starti kohapeal.

Rabajooksu korraldustoimkond juhib tähelepanu, et tegemist on eelkõige rahvaspordiüritusega, osalejatel tuleks võimalike vigastuste vältimiseks valida kindlasti sobiv jooksutempo. Samuti on palve kõigile koeraomanikele, et loomi rajale kaasa ei võetaks, sest see häirib teisi jooksjaid.

Üritust korraldavad Nõmme linnaosavalitsus ja Sweco Projekt AS. 86. Rabajooksu toetajad on Kaitseliidu Nõmme malevkond ja Naiskodukaitse Nõmme jaoskond, MyFitness, Hotelliveeb.ee, Maiasmokk OÜ, Loodusvägi OÜ, Premia Tallinna Külmhoone AS, Ühinenud Ajakirjad AS, Postimees, Viking Line, Südameapteek, Oriflame, Fitshop OÜ.

Rohkem infot leiab Rabajooksu veebilehelt.