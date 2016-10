Leesi: Tallinn ehitab Prantsuse Lütseumile spordihoone

«Ei usu, et volikogus julgeks keegi koolile võimla rajamise maha hääletada, nii rumalaid inimesi pole üheski erakonnas,» ütles Leesi. «Olen surmkindel, et kool saab võimla.»

Spordihoone on kavandatud tühjale krundile Hariduse tänav 3 asuva lütseumi peahoone kõrvale ja see peaks valmima 2018. aastal. «Rõõmustan, et need, kes praegu kümnendas klassis saavad veel terve aasta seal võimelda. Sellist Eestit ma tahtsingi,» sõnas Leesi.

«Koolile võimla ehituse alustamisest 2017. aastal rääkis mulle linnapea kohusetäitja Taavi Aas oma töökabinetis juba läinud aastal. Sama kinnitas ka linnapea asetäitja Mihhail Kõlvart 1. oktoobril Nordea kontserdimajas, kus kool tähistas oma 95. sünnipäeva. Pidasin seda linnavalitsuse kingituseks ühele tublile Tallinna koolile, mida me ju tõesti oleme. Mihhail Kõlvarti sõnu kinnitas ka linna haridusameti juhataja Andres Pajula järgmiste sõnadega: «Jah, kool saab võimla»,» rääkis Leesi.