Linnaosavalitsus viiks Lurichi kuju Pirita tee äärest ära

Pirita linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Andre Hanimägi täpsustas, et kuju uus koht võiks olla tunneli ja spordikeskuse peamaja vahel. «Ehk siis Pirita spordikeskuse hoovi peal, kohe ees,» märkis Hanimägi.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölderi sõnul räägib Lurichi Pirita spordikeskuse alale viimise kasuks mitu asjaolu.

Mölder tõi välja, et spordikeskus on teiseks koduks mitmesajale trennis käivale lapsele, lisaks külastavad kompleksi tervisesportlased Tallinnast ja mujaltki. «Spordisõprade juures on meie spordiajaloo suurkuju õige koht,» sõnas Mölder.

Ta lisas, et praegu jääb monument autotee kõrval märkamatuks.

Olulise argumendina tõi Mölder välja ka kuju turvalisuse, sest spordikeskust külastatakse nii varahommikul kui ka hilisõhtul, ala on valgustatud ning varustatud turvakaameratega.

Pirita spordikeskus ja Tallinna spordi- ja noorsooamet on asunud mõtet toetama, leides, et monument sobiks nii sümboolselt kui ka kompleksi ala arvestades kõige paremini just spordikeskusese alale.

Pirita teel asuv Amandus Adamsoni loodud Georg Lurichi kuju on üritatud varastada üle kümne korra, mis teeb sellest kõige enam varastada üritatud mälestusmärgi Tallinnas.

Viimati lõhuti monumenti eelmise aasta juunis, mil kurjategijad püüdsid Lurichi kuju aluselt lahti kangutada.

Paarikümne sentimeetri pikkuse Lurichi pronkskuju valmistas Amandus Adamsoni skulptuuri järgi kujur Tõnu Maarand. Skulptuur avati Pirita tee ääres 1996. aastal Lurichi 120. sünniaastapäevaks.