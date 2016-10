Pildid: Telliskivi loomelinnakus puhkes tulekahju

Häirekeskus sai kell 11.19 väljakutse, et Telliskivi 60a kolmekorruselise büroohoone pööningult tuleb musta suitsu. Sündmuskohale saabunud Lilleküla ja Kesklinna komando päästjad tegid kindlaks, et süttinud oli pööningul asuv praht. Praeguseks on tulekahju kustutatud.

Kuna tegemist on kohaga, kus liigub palju inimesi, oli tegemist kõrgendatud prioriteediga väljakutsega ning sündmuskohale tulid ka politseinikud ja kiirabi.

Politsei aitas põlengu ajal sündmuskohal liiklust reguleerida, ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava Postimehele.