Lasnamäe linnaosavanem sõitis Minskisse sõprussuhteid looma

Lasnamäe linnaosa sõlmis Minski Partisanski rajooniga koostöölepingu mullu augustis.

«Visiidi peamiseks eesmärgiks on vahetada kogemusi ja leida uusi koostöövõimalusi poolte vahel. Meil on palju ühist ja seetõttu on vastastikune kogemuste vahetamine väga konstruktiivne ja edasiviiv,» ütles Jufereva.

Minski linna Partisanski rajooni territooriumil elab 97 900 inimest, mis on 5,1 protsenti kogu linna elanikest. See rajoon on Minski linna kõige suurem tööstuslinnaosa, seal asub ka Minski traktoritehas.

Sõprusvisiidi käigus kohtub Lasnamäe delegatsioon Partisanski rajooni administratsiooniga ja külastab ajaloomuuseumi, ettevõtlusinkubaatorit, traktoritehast, ekstreemspordi parki, haiglat, tennisekooli ja teatrit.