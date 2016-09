Turvafirma pidasid kinni liiklusohtlikke olukordi tekitanud joobes naise

Politsei: olukord liikluses pole sugugi paranenud

Tänavu kaheksa kuuga on Eestis liiklusõnnetustes, tulekahjudes ja uppumise tagajärjel hukkunud 105 inimest. Politseile teeb jätkuvalt muret olukord liikluses ning mõtlemapanev on ka päästeameti statistika, millest selgub, et suurem osa tulekahjudes hukkunutest on olnud alkoholi- või narkojoobes ning paljudel pole kodus suitsuandurit.