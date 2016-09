Kalaranna tänaval loendab jalgrattureid tehisintellekt

«Tegemist on jalgratturite loenduriga, mille tehnoloogia baseerub õppimisvõimelisel videotöötlusel,» selgitas kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. «Ratturite loendur näitab antud teelõigul liikuvate jalgratturite arvu päeva, kuu ja aasta lõikes.»

Süsteem on programmeeritud tuvastama jalgratturi liikumissuunda ning loendur suudab eristada, kas tegemist on tandem- või tavalise ratturiga, tõukeratturiga, jalakäija, mopeedi või lapsevankriga. Vajadusel on võimalik teha statistikat ka näiteks kiivri olemasolu kohta ratturitel või lastetoolide kohta ratastel. Rattaloenduri andmed kuvatakse ka veebipõhises kasutajaliideses.

Loendur jääb Kalaranna tänavale kuni 2017 aasta märtsini. Projekti edukuse korral on plaanis rakendada loendureid järgmisel aastal mitmetes ratturite liikumiskohtades. Kogutavaid andmeid kasutatakse loodava jalgrattastrateegia ühe sisendina. Pilootprojekti kulu on 4 320 eurot.