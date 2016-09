Eile levis sotsiaalmeedias abipalve, kus mees teatas, et tema uhiuus maastur varastati äsja Ülemiste keskuse parklast. Mees andis oma auto registreerimisnumbri ja palus sõiduki nägijail politseile sellest teada anda. Teadet jagasid sajad inimesed.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles kolmapäeva õhtul Postimehele, et politseinikud leidsid auto sealtsamast Ülemiste parklast.

«Põhja prefektuuri kriminaalbüroo asus infot võimaliku ärandamise kohta kontrollima, uurijad sõitsid sündmuskohale ning leidsid parklast nimetatud auto. Kriminaalpolitseinike hinnangul, mis põhineb esmasele sündmuskohavaatlusele, ei ole alust arvata, et autot oleks püütud ärandada,» tõdes politsei pressiesindaja. «Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel. Praeguseks on auto üle antud autoomaniku pereliikmele»

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse vanem Toomas Jervsoni sõnul ei ole politseinikud autoomanikult veel täpseid selgitusi juhtunu kohta saanud. «Sageli juhtub nii, et inimene unustab, kuhu auto täpselt parkis ning ei leia oma sõidukit hiljem üles. Igal juhul on meie palve inimestele veenduda alati enne sotsiaalmeediasse pöördumist, kas Teie auto on tõepoolest kadunud. Kui vaja, teha parklale kasvõi kaks tiiru peale ning suhelda teiste autokasutajaga. Vastasel juhul läheb kulutulena levima kontrollimata väärinfo,» kommenteeris Jervson.