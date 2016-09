Auto on musta värvi ja numbrimärgiga 059 BRZ. Kõigil, kes on näinud sellise numbriga sõidukit, palutakse sellest teada anda.

Maanteeameti sõidukite registris on auto põhiandmete juurde tehtud märge, et Jeep on varastatud.

Eestis algab sellise mudeli hind alates 48 000 eurost.