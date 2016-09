Pelgulinn kutsub Muhemängudele

Muhemängude peaesinejaks on Bombillaz. Muhemängud algavad kell 12 koos Jaak Juske ajaloomatkaga läbi Pelgulinna Ristiku põhikooli hoovist. Perepäeva ametlik algus on kell 13 Pelgulinna gümnaasiumi hoovialal.

Lastele pakuvad tegevust vastloodud Põhja-Tallinna jalgpalliklubi, Vägev Vänt Jalgrattad, Piradose tänavakunstnikud ning samuti leiavad aset mitmed muud põnevad töötoad. Päeva jooksul toimuvad traditsiooniliselt laat, mooside vahetus, esinevad erinevad kollektiivid ning tsirkuseartistid, õhtu lõpetab kell 19.00 ansambel Bombillaz. Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur sõidutab päeva jooksul huvilisi nõukaaegse marsruuttaksoga.

«Eelmisel aastal püstitasime uue Pelgulinna pikima küpsisetordi rekordi, milleks oli 5 meetrit ja 75 sentimeetrit. Loodame sel aastal on rekordi taaskord purustada, aga selleks vajame abi – palume pidulistel omavalmistatud küpsisetort Muhemängudele kaasa võtta. Kõikide tortide seast valime ka kauneima, aga see on kindel, et pika küpsisetordi sööme ühiselt ära,» sõnas Pelgulinna Seltsi juhatuse liige Pille-Maris Arro.

«Kuna kogukonnas on tekitanud palju kõmu Põhja–Tallinna linnaosavalitsuse ootamatu plaan paigutada süstlavahetuspunkt Paldiski mnt 36a majja, korraldame Muhemängude raames arutelu, kus saavad sõna ja vastavad küsimustele selle valdkonnaga seotud spetsialistid,» lisas Arro ning tõdes, et selle aasta programm on hoolimata Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse otsusest perepäeva mitte toetada väga mahukas ja mitmekülgne.

Pelgulinna Päevi korraldab MTÜ Pelgulinna Selts aktiivsete vabatahtlike toel. Lisainfo ja Muhemängude täpsem ajakava Facebookis.