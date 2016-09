Politsei sai teate röövimisest Tallinnas Roosikrantsi tänaval kella 10.30 paiku. Esialgsetel andmetel sisenesid tundmatud mehed kellapoodi ja ähvardasid relvataolise esemega klienditeenindajat.

Mehed võtsid kaasa hulk väärtuslikke käekelli ja sularaha ning põgenesid sündmuskohalt. Klienditeenindaja viidi kergemate vigastustega tervisekontrolliks haiglasse. Rööviga tekitatud kahju on selgitamisel.

Hetkel töötavad sündmuskohal Põhja prefektuuri kriminalistid ning kriminaalbüroo uurijad, kes selgitavad asjaolusid ning viivad läbi esmaseid menetlustoiminguid.

Politsei otsib täna hommikul toimunud röövi pealtnägijaid ja taksojuhti, kes sõidab klaaskatusega helehalli Kia Ceed’iga ning kes võttis täna hommikul umbes 10.30 ajal Kaarli kiriku juurest peale meeskliendi. Politsei palub taksojuhil viivitamatult võtta ühendust Põhja prefektuuri kriminaalbürooga telefoninumbril 56904272 või hädaabinumbril 112.

Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust röövimise paragrahvi alusel, mida juhib Põhja ringkonnaprokuratuur. Karistusseadustik näeb võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, kui seejuures on kasutatud vägivalda, ette kahe- kuni kolmeaastase vangistuse.

Uurijate käsutuses on Šveitsi maja turvakaamera salvestus.

Samas majas asuva kaupluse Šveitsi Kell esindaja kinnitas Postimehele, et relvastatud rööv toimus nende poes, ent ta ei saa hetkel midagi rohkemat kommenteerida. «Siin on politsei kohapeal ja kindlustus ja ma ei hakka praegu midagi pikemalt rääkima.»

Šveitsi Kell kuulub ettevõttele AS AIROT. Firmale kuulub selle kodulehe andmetel ka ehte- ja kellapood GoldWatch Sikupilli keskuses Tallinnas ja Jewe kaubanduskeskus Jõhvis. Siinkohal meenutuseks, et 2009. aasta suvel langes röövi ohvriks Sikupilli keskuses asuv GoldWatch, kust vargad said saagiks kuldkelli ja ehteid enam kui poole miljoni krooni väärtuses. Turvafirma G4S sai häire öösel kella kolme ajal ja leidis eest purustatud kaupluse akna, mille kaudu vargad poodi sisenesid.