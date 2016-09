Mölder: Pirita autojuhte ei tohi ratturitele ohvriks tuua

Pirita linnaosavanem rõhutas analüüsi kommenteerides, et kõige olulisem on nii kergliiklejate kui ka autojuhtide ohutus, kuid autojuhte tagaplaanile lükata ei tohi. «Igasugused muudatused, mis tooksid kaasa autoliikluse aeglustamise kesklinna suunal või tekitaksid pudelikaela, tähendaksid piritalaste ja kesklinlaste elukvaliteedi langust,» sõnas Mölder.

Ta lisas, et kui Reidi teel asetatakse kõige olulisem rõhk ratturite heaolule ning jätkatakse plaaniga muuta Narva maantee eelkõige vaid kergliiklejatele mõeldud peatänavaks, on liiklemisvõimalused ebaproportsionaalselt autojuhtide vastu. «Pirita linnaosa elanikkonna kasv ja ummikud Pirita teel jõuavad varem või hiljem oma haripunkti ning kannatab muuhulgas linnaosa atraktiivsus,» selgitas Mölder.

Linnaosavanem kinnitas, et Reidi tee toetajaid on Pirital palju ning traagikat tee osas enamasti ei nähta. «Reidi tee on jätkuvalt piritalaste südamel – ühelt poolt saan kirju, kus tõdetakse, et teed ei toetata ning teisalt võetakse hõlmast ja rõhutatakse, et tee peab tulema.»