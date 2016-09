Fotod ja video: Revali Merekoolis avati uudne päästeõppuste bassein

Basseinis saab tekitada laineid, müristamist, tuult ja vihma, nii et vette kukkunud helikopteri päästeõppusi saab võimalikult reaalsetes oludes läbi viia.

«Kui varem pidid meie jõuametkondade esindajad ja korrakaitsjad taolisteks õppusteks sõitma Skandinaaviasse, siis nüüdsest on tipptasemel treeningkeskus Paljassaare poolsaarel,» tõdes Revali Merekooli tegevjuht Tanel Hinno.

Ettevõtlusminister Oviiri sõnul on eesmärgiks muuta Eesti majandusstruktuur teadmistemahukamaks ning viia elukestva õppe võimalused ja töömaailma vajadused vastavusse. «Revali Merekooli teadus- ja metoodikahoone on just samm selles suunas - tegemist on nutikaid lahendusi loova innovatiivse keskkonnaga,» sõnas ta.

Katsebasseini diameeter on 12 meetrit, sügavus neli meetrit ning see mahutab 420 tonni vett. Ehitise ideest teostuseni läks veidi enam kui aasta.

«Täna tutvustasime meie kõige värskemat sammu, mida astudes oleme teel merenduskoolituse absoluutsete tippude klubisse. Nimelt taotleme kõige kõrgemat ja keerulisemat avamere päästekoolituse sertifikaati organsatsioonilt OPITO,» lausus Hinno.

1989. aastast tegutsev kool on korraldanud enam kui veerandsaja aasta jooksul üle 100 000 koolituse rohkem kui 22 000-le inimesele.

«Julgen öelda, et oleme aastatega kasvanud väärikaks ja usaldusväärseks partneriks Eesti riigile ja tema allorganisatsioonidele,» sõnas Hinno. Revali Merekoolis on koolitatud ka inimesi Skandinaaviast, teistest Euroopa riikidest ning isegi Austraaliast, Kanadast ja Filipiinidelt.

Revali Merekool pakub merendus- ja mereohutusalast koolitust huvilaevnikele, vabatahtlikele merepäästjatele, jõustruktuuridele, laevandusettevõtetele ja meremeestele.