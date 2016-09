Kas Savisaare pooldajad võivad soojadest ametikohtadest ilma jääda?

Tallinna abilinnapead ja linnaosavanemad tegid täna ühisavalduse, milles distantseerisid ennast Keskerakonnas toimuvast võimuvõitlusest ja lubasid keskenduda Tallinna stabiilsele juhtimisele. Avaldusest võis välja lugeda ka seda, et Tallinnas Savisaart enam tulihingeliselt ei toetata. Rus.postimees.ee küsis linnaosavanematelt, ega nad ei karda oma tööst ilma jääda.

Lasnamäe vanem Maria Jufereva:

Kuidas mõjutab praegune olukord minu ametikohta, on raske ette ennustada. Ühest küljest, 78 protsenti Lasnamäe elanikest väljendas küsitluse kohaselt minu töö kohta heakskiitu. Teisest küljest saan ma väga hästi aru, et pole midagi igavest päikese all. Olen kindel, et see pole minu viimane töökoht ja elus on ka teisi väljakutseid. Millal need tulevad, seda näitab aeg.

Üldiselt olen ma mõõdukas optimist ja loodan, et parteil õnnestub erimeelsused ületada ja jõuda kompromissile. Ma leian, et minu peamine ülesanne seisneb selles, et jätkata tööd Lasnamäe vanemana ja lahendada jooksvaid küsimusi võimalikult efektiivselt.

119 000 elanikuga linnaosa juhtimine on väga suur vastutus. Kõik need inimesed vajavad stabiilsust ja tunnet, et linnaosavalitsus teenib täiel rinnal nende huvisid. Ma võtsin selle vastutuse enda kanda aasta tagasi ja olen valmis seda edasi kandma.

Kristiine linnaosavanem Vadim Belobrovtsev:

Poliitikas, nii nagu ka ajaloos ei ole tingivat kõneviisi. Sellepärast pole mõtet vastata küsimusele, «mis saab, kui…». Praegu, olles Kristiine linnaosavanem, töötan ma linnaosa elanike hüvanguks. Kuidas muutub poliitiline olukord, seda näitab aeg. Täna kirjutasid kõik kaheksa linnaosavanemat üksmeelselt alla avaldusele, milles lubavad jätkata oma tööd linnaelanike huvides ning mitte lasta ennast tõmmata parteisisestesse arveteklaarimistesse.