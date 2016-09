Tallinna abilinnapead distantseerivad end Keskerakonna võimuvõitlusest

Postimees avaldab avalduse täismahus:

Mõistagi puudutavad arengud Keskerakonnas varem või hiljem ka linna juhtimist, arvestades, et Edgar Savisaar on küll aasta ametist kõrvaldatud, kuid siiski volikogu poolt valitud linnapea. Näeme linnavalitsuse liikmete ja linnaosavanematena, et meie kõige olulisem ülesanne on tagada stabiilsus linna juhtimises. Seega keskendume kõik oma igapäevaste tööülesannete täitmisele, 2017. aasta linnaeelarve koostamisele ning oleme kõigi tallinlaste teenistuses.

Teatame ühtlasi, et ei lase linna juhtimist erakonna võimuvõitlusesse kaasa tõmmata. Igaüks üksikuna on loomulikult oma valikutes vaba, samuti kõik need erakonnakaaslased, kes töötavad meie poliitilistes meeskondades. Meie lojaalsus linna juhtidena kuulub Tallinnas elavatele inimestele. Erakondliku poliitikaga võib igaüks tegeleda vaba kodanikuna. See ongi demokraatia.

Linnaametnikuna ei saa keegi mingeid eeliseid ega kahjusid tänu sellele, millised on tema seisukohad erakonnapoliitikas.

Loodame siiralt, et keegi ei püüa Tallinna linna erakondlikku võimuvõitlusesse kaasa tõmmata. Kui keegi teeb selliseid katseid, lükkame need ühiselt tagasi.

Tallinna abilinnapead:

Taavi Aas

Kalle Klandorf

Mihhail Kõlvart

Merike Martinson

Arvo Sarapuu

Eha Võrk

Linnaosade vanemad:

Vadim Belobrovtsev

Maria Jufereva

Marek Jürgenson

Helle Kalda

Raimond Kaljulaid

Tõnis Mölder

Alar Nääme

Tiit Terik