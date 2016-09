Tallinna 21. kooli õpilased heiskavad lipu Pika Hermanni torni

Riigikogu esimees Eiki Nestor rõhutas, et Eesti riigi järjepidevust rõhutavate sündmuste tähistamine ja mäletamine on äärmiselt oluline. «Väga südantsoojendav on tähistada neid tähtpäevi koos noortega ja tunda, et nad kannavad endaga edasi meie riigile tähtsaid väärtusi,» lisas ta.

1940. aasta suvel, mil Nõukogude väed okupeerisid Eesti territooriumi, sai Raua tänava koolist ehk tänasest Tallinna 21. koolist Eesti armee sidepataljoni ajutine kodu. Just seal pidasid Eesti vabariigi sõdurid maha oma ainsa lahingu Teises maailmasõjas.

Vastupanu osutas Eesti rahvas taas neli aastat hiljem, kui taganevate Saksa okupatsioonivägede ja pealetungiva punaarmee Tallinna jõudmise eel lehvis 1944. aasta septembris Pika Hermanni tornis sinimustvalge lipp.

Neljapäeval heiskavad Pika Hermanni roni riigilipu Markus Kuris, Hendrik Malm, Oliver Kaljula, Mark Abner, Kaspar Oskar Tali, Markus Louis Mühlberg, Marko-Raul Peetersoo, Karl–Matthias Madis, Erik Teppan ja Karl Rudolf Kunnas. Pärast hommikust lipuheiskamise tseremooniat kohtuvad õpilased Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ning tutvuvad Toompea lossiga.

Tallinna 21. kooli liputoimkond on 1997. aastast tegutsev õpilasorganisatsioon, mis esitab, valvab ja kaitseb kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Eesti lipu seadusest.

Vastupanuvõitluse ja Otto Tiefi valitsuse päeva peetakse Riigikogu otsusel riikliku tähtpäevana kümnendat aastat.